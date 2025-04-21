Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина планирует придерживаться перемирия и после Пасхи.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

"Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - заявил президент, комментируя окончание назначенного российским лидером Владимиром Путиным пасхального перемирия.

Ранее в Кремле заявили, что приказов о продлении остановки огня Путин не издавал. Зеленский же призывал продлить перемирие на 30 дней.

Ночью РФ возобновила воздушные удары по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБ по Харьковской и Сумской областям.

Это произошло по истечении срока пасхального перемирия. До этого Россия воздушных атак не проводила (что ранее признал и Зеленский). То есть фактически перемирие закончилось.

Утром в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в первую ночь после пасхального перемирия РФ запустила по Украине 96 "Шахедов" и три ракеты.

Сбить удалось 42 "Шахеда" (еще 47 "не достигли целей").

Война в Украине идет 1153-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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