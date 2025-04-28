Появилась первая реакция представителей Банковой на объявление президентом РФ Владимиром Путиным одностороннего перемирия на 9 мая.

Комментарий по этому поводу опубликовала в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

"Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина", - написала она.

Это заявление читается как отказ Украины от перемирия.

Впрочем, накануне объявленного Путиным пасхального перемирия первая официальная реакция Киева тоже была негативной. Но затем Владимир Зеленский отдал приказ прекратить огонь. И хотя перемирие постоянно нарушали, однако интенсивность боев значительно спала, что отмечали обе стороны конфликта.

Между тем МИД Украины призвал Россию объявить перемирие уже сейчас и на 30 дней, а не на три.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней", - написал в Х глава МИД Андрей Сибига.

Перемирие прокомментировали и в Белом доме. По словам спикера администрации Кэролайн Левитт, Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не временного.

"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня - прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие. И хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - сказала Левитт.

Напомним, Путин сегодня заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Ранее глава Кремля объявлял пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.