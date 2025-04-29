Владимир Зеленский дал понять, что собирается нанести удар по параду Победы в Москве на 9 мая.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом. И правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну", – сказал он.

Также он анонсировал новые санкции СНБО против российских сетей влияния. Он пообещал продолжить "оказывать давление на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции".

Десять дней назад Зеленский ввел санкции в отношении трех китайских компаний: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

Между тем по данным СМИ главы европейских стран отказались ехать в Киев на 9 мая.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин объявил трехдневное перемирие с 8 мая. Украина призвала объявить перемирие на 30 дней. На Покровском направлении обстановка ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает. Deep State сообщает, что наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков.

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