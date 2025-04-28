Анализируем итоги 1160-го дня войны в Украине.

Встреча Зеленского и Трампа

Ключевое событие, которое произошло на переговорном треке - это субботняя встреча Трампа и Зеленского в Риме, во время похорон Папы Римского.

Это их первая встреча с момента жесткой размолвки в Белом доме, которая закончилась для Киева конфликтом с Трампом. Она прошла в формате "тет-а-тет" - хотя к двум президентам пытался примкнуть Макрон (для него даже поставили третий стул), однако Трамп, судя по видео, отказал ему в этом.

Подробностей разговора президентов неизвестны. При этом СМИ опросили экспертов чтения по губам и дали им посмотреть отрывок со встречи. По версии газеты The Sun, Зеленский сказал: "Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом". Трамп сказал: "Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны". Сам разговор длился около 15 минут.

Напомним контекст встречи. Она состоялась после того, как Украина, поддержанная Европой, отвергла план Трампа - где США, среди прочего, признавали Крым российским. И снимали с России санкции в случае остановки огня.

Правки, которые Киев к этому плану предоставил, скорее всего для США были неприемлемы (почему - мы анализировали здесь) и вынуждали Трампа по сути начинать процесс переговоров с Россией заново. Поэтому логично предположить, что встреча в Риме понадобилась Трампу, чтобы побудить Зеленского принять его план, который, по распространенной версии, как минимум частично, был уже согласован американцами с Москвой.

К слову, то, что инициатором встречи был Трамп, уже подтвердил его советник Уолтц. И также в этой логике понятно, почему американский президент "выставил" с этой встречи Макрона - видимо, полагая, что Зеленский накануне отказался от плана США не без влияния своих европейских союзников.

Удалось ли Трампу задуманное - пока неизвестно. Однако есть косвенные признаки того, что Зеленский во время этой встречи согласился на нечто такое, что устроило Белый дом. Такой вывод можно сделать, если проследить риторику Трампа.

Во-первых, американский президент отпустил несколько позитивных комментариев Зеленскому. Чего раньше за ним не наблюдалось, и скорее он критиковал украинского президента.

Во-вторых, Трамп утвердительно ответил на вопрос, готов ли Зеленский "отдать Крым". "Я думаю, да", - заявил президент США.

Напомним, вопрос признания американцами российского статуса Крыма был ключевой причиной, по которой Украина отвергла предложение Белого дома. И, если украинский президент действительно согласился не противится далее намерениям США признать аннексию полуострова, то это означает, что Киев снял свое главное возражение к плану Трампа.

В-третьих, Трамп после встречи с Зеленским раскритиковал Россию за удары по Украине. И затем повторил эту критику и в сегодняшнем интервью журналистам.

Здесь стоит отметить, что Россия и раньше наносила воздушные удары по Украине, но США их практически не замечали. Показательный пример - смертноносный обстрел Кривого Рога, когда сперва даже посол Америки не указала, кто его произвел, а Трамп, комментируя этот удар, лишь призвал обе стороны к окончанию войны.

Но после встречи с Зеленским "концепция поменялась", и Трамп начал критиковать российские обстрелы и даже заявил, что "может подумать" о введении новых санкций против РФ. И что скажет "через две недели", сможет ли он дальше доверять Путину.

Как понимать эту смену риторики?

Первая версия - которую сейчас продвигают во многих украинских пабликах - Трамп "внял Зеленскому" и теперь обвиняет Москву в срыве мирных договоренностей. И что у США и РФ наметился крупный разлад в переговорах.

Отметим, что в Белом доме сегодня заявили, что у Трампа "растет разочарование" и Украиной, и Россией. А госсекретарь Рубио вчера сказал, что если ввести санкции против РФ, то война затянется "еще на пару лет", поскольку сорвется переговорный процесс. То есть, дал понять, что пока с Москвой идет переговорный процесс новые санкции вводиться не будут.

Также от российских властей нет заявлений с критикой США, риторика звучит крайне осторожная - даже если высказываются требования, противоречащие установкам Вашингтона. По сути Кремль пропустил нападки Трампа мимо ушей, из чего следует, что там не увидели какой-либо смены настроений Вашингтона и намерены продолжать переговоры с США и далее.

И, наконец, Россия продолжает наносить удары как баллистикой, так и "Шахедами" (сегодня БПЛА, к примеру, среди бела дня атаковали Черкассы). Хотя, если бы это реально грозило срывом переговоров и выходом Трампа из них, то обстрелы бы могли зримо уменьшиться.

Вторая версия - Трамп получил от Зеленского согласие на американский план по признания российского статуса Крыма. А, поскольку на Западе по этому поводу растет сильное недовольство, в США решили заглушить это критикой в адрес Кремля. Трамп показывает, что проводит переговоры "с позиции силы", отметая таким образом обвинения, что он идет на слишком большие уступки Путину и почти его не критикует.

Также критика в адрес Путина предназначена для Зеленского. Трамп таким образом дает понять, что тот находится под его защитой, а потому и после сделки его не "кинет".

Как мы уже писали, одной из главных задач для Зеленского в переговорном процессе было добиться от Вашингтона гарантий сохранения себя у власти после завершения войны. Неизвестно дал ли Трамп такие гарантии и если дал, то сможет ли ими воспользоваться Зеленский и удержится ли в кресле президента. Но, сам по себе, дружеский тон Трампа в отношении президента Украины для Банковой важен, так как может быть использован для укрепления внутриполитических позиций. И также это может быть одним из факторов, который побуждает Зеленского согласиться с планом завершения войны, который предлагает Трамп.

Действительно ли согласился ли украинский президент с планом президента США после встречи в Ватикане?

Отметим, что с того момента практически никто уже вспоминает о правках, которые предложили Зеленский и европейцы к мирному плану Трампа. Сам Трамп также не демонстрирует готовность свой план как-то менять. Наоборот – раз за разом повторяет его основные тезисы. И, более того, даже заявил, что и Зеленский уже согласился "отдать Крым" и вообще, по мнению Трампа, президент Украины теперь "хочет заключить сделку" и стал "спокойнее" после ссоры в Овальном кабинете, так как "понял картину".

То есть, судя по всему, Зеленский на встрече пообещал принять мирный план Трампа. Прочитанная специалистами по губам, фраза Зеленского "я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом", может трактоваться как "в целом я согласен, только давайте продумаем как будем это подавать, чтоб ситуация не выглядела для меня слишком позорно". Это не означает, что Зеленский, а также европейцы, оставили попытки каким-либо образом скорректировать план Трампа (например, убрать оттуда признание США российского статуса Крыма, против чего продолжается кампания в западных СМИ и среди конгрессменов-республиканцев), однако теперь это будет сделать еще труднее чем раньше. Показательно и то, что комментарии Зеленского и его окружения о Трампе теперь идут исключительно положительные. Так, Ермак отметил "важный результат", достигнутый при посредничестве США по примирению Конго и Руанды.



Также после встречи Зеленского с Трампом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подвижках в переговорах о сделке по недрам, подписание которой является одним из главных условий для Трампа.



По данным Шмыгаля, США согласились не учитывать в сделке сумму помощи, которую оказали до подписания соглашения (американцы этого не подтверждали). При этом, по информации Financial Times, Украина согласилась включить в сделку все свои энергетические активы - не только месторождения, но и, видимо, электростанции. По данным издания, сделка может быть подписана уже на этой неделе.

Из Москвы при этом, несмотря на критику со стороны Трампа, все больше идет сигналов о возможности договоренностей по Украине. Лавров заявил о готовности заключить соглашение. А Ушаков и Песков после встречи Путина и Уиткоффа сказали о готовности к прямым переговорам с Украиной (одно из условий Трампа).

Правда, судя по всему, пункты возможной сделки между Россией и США согласованы ещё не полностью. Например, РФ уже выступила против передачи Запорожской АЭС в управлении американцев. Как сказал Лавров, "есть еще некоторые конкретные элементы этого соглашения, которые требуют доработки, и мы заняты именно этим процессом". Но в целом, как видим, переговорный процесс развивается.

Также обращает на себя внимание и то, что на выходных Россия официально объявила о полном вытеснении украинских войск из Курской области (Киев это опровергает). Напомним, ранее возвращение контроля РФ над всей своей международно-признанной территорией в СМИ называлось одним из главных условий Москвы для согласия на прекращение огня по линии фронта. И потому заявление Кремля о "полном освобождении Курской области" было также многими воспринято как один из элементов подготовки РФ к прекращению огня.



Итого: переговоры о завершении войны продвигаются. Трамп, судя по всему, уже продавил согласие Зеленского и европейцев на свой план. И теперь идут переговоры по "некоторым элементам" с РФ. То есть, процесс постепенно идет к прекращению огня.

Сорвать его могут несколько вещей. Во-первых, если США и Россия не придут к договоренностям. Во-вторых, если свое согласие отзовет Зеленский и будет настаивать на правках к плану Трампа. В-третьих, если Трамп эти правки примет, что может привести к срыву переговоров с РФ. Ни один из этих вариантов на 100% исключать нельзя. "Партии войны" по обе стороны фронта все еще очень сильны и страются сорвать процесс. Как сказал на днях Трамп, "мирные переговоры по Украине успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой".

Новое перемирие от РФ

Путин объявил трехдневное перемирие на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. То есть, на трое суток.

Кремль призвал Украину поступить аналогично. Но заявил, что армия РФ будет отвечать на атаки Украины.

Это уже второй такой шаг от России. Недавно Путин объявлял одностороннее перемирие на Пасху. Тогда обе стороны существенно сократили количество ударов.

Украина пока предметно не ответила на это предложение - ограничившись призывами к Москве объявить перемирие на 30 дней, как предлагал еще раньше Зеленский.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней", - написал в Х глава МИД Сибига.

А Белый дом призывал к постоянному перемирию.

"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - заявил спикер администрации президента США Кэролайн Левитт.

В целом же из Киева идут негативные оценки предложения Путина. В ходу помимо прочего версия, что Кремль хочет объявить перемирие на 9 мая, чтоб гарантировать отсутствие украинских ударов по Москве во время Парада победы, куда приедет немало высоких гостей.

Впрочем, первая реакция Украины была негативной и на предложение о пасхальном перемирии. Однако затем Зеленский поддержал предложение Москвы. Как будет на этот раз - увидим в ближайшую неделю.

Но сам факт, что Путин предложил трехдневное перемирие с 8 по 10 мая, говорит о том, что он не рассчитывает на достижение до этих дат договоренностей о полном и долгосрочном прекращении огня. В противном случае вряд ли бы он так заранее анонсировал трехдневное перемирие, если б видел шанс на общее прекращение огня до 8 мая.

Другой вопрос, что, теоретически, перемирие может быть продлено и после 10 мая. Но это возможно только в случае достижение более глобальных договоренностей о завершении войны в Украине. Что, как писалось выше.

Ситуация на фронте

Как мы уже упоминали, Россия на выходных заявила официально о полном вытеснении ВСУ из Курской области.

Путин заявил, что "освобождение Курской области открывает путь к полному разгрому киевского режима". А глава генштаба РФ Герасимов заявил, что теперь российские войска создают "зону безопасности" в Сумской области.

Украина это опровергла и устами Сырского и Зеленского заявила, что ВСУ продолжают операции и в Курской, и в Белгородской областях (российские паблики утверждают, что армия РФ уже выбила украинские войска из двух сел в Белгородской области, которые ранее заняли ВСУ - Поповка и Демидовка, но как видим, Киев этого не подтверждает).

При этом украинский паблик Deep State подтверждает продвижение РФ в Курском приграничье. В частности, потерю села Горналь, о чем говорил и Герасимов.

По карте Deep State, в Курской области еще остаются зоны украинского контроля - в районе Олешни, а также западнее и восточнее Горналя. По данным Deep State, "серая зона" сократилась на десять квадратных километров (до 21,09 км) в пользу РФ, а зона контроля ВСУ - почти вдвое (до 17,6 км).

Комментируя ситуацию на Курщине, Россия впервые признала, что там воевали северокорейские войска. И показала официальное видео с учениями корейцев на российкой территории.

В КНДР также выпустили официальное заявление, что их силы вступили в бой с "украинским нацистским режимом" на территории Курской области. Ким Чен Ын заявил, что участникам операции в Пхеньяне поставят памятник.

И в Москве, и в Пхеньяне дали понять, что войска КНДР могут вступить в бой снова.

Госдеп США уже осудил привлечение северокорейских войск, назвав это эскалацией в войне.

Между тем, в СМИ и среди экспертов развернулось обсуждение роли корейцев в боях за Курскую область.

В украинском медиа-пространстве, как только корейцы появились на фронте, преобладало их описание как безропотной массы, которую гонят на "мясные штурмы", где они бессмысленно погибают.



Однако, после потери почти всего Курского плацдарма в начале марта, оценки резко поменялись – участие в боях корейцев многие украинские эксперты и блогеры стали изображать чуть ли не как главную причину вытеснения ВСУ из российского региона. Такую же трактовку подхватили и некоторые российские телеграмм-каналы (из того пула, который уже давно ведет войну с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым).



В то же время такие оценки выглядят сомнительными хотя бы из-за относительно небольшой численности участвовавших в боях корейских войск - изначально не более 12 тысяч (при том, что эта цифра вскоре значительно уменьшилась из-за большого числа убитых и раненных) при численности группировки РФ в Курской области в 60 тысяч. Кроме того, по словам украинских военных, корейцы стали действительно боеспособной силой лишь к началу марта, получив опыт, а до того несли огромные потери с небольшим результатом.



Однако, участие корейских войск все же сыграло немалую роль, так как россияне получили преимущество в "математике резервов": они бросили в бой дополнительных солдат, не отвлекая соотвествующие по численности силы с других участков фронта. А то, что сейчас россияне официально признали участие корейцев и не исключили их привлечение и в будущем для боев на территории РФ, является сигналом Украине, что идти в новые атаки на российские регионы с целью оттянуть резервы с других направлений бессмысленно – там будут воевать корейцы.



Причем войск КНДР на фронте может оказаться уже гораздо больше, чем 12 тысяч. Ограничение их численности во время боев за Курскую область было обусловлено, судя по всему, организационными проблемами – необходимостью обучить контингент, преодолеть языковый барьер. Теперь же, когда у КНДР появились тысячи обстрелянных солдат и офицеров, которые могут сами провести инструктаж для новоприбывших корейских военных, их численность, при необходимости, может быть масштабирована.



И если действительно войска КНДР будет Россия использовать постоянно для охраны своих границ с Украиной, то это станет важным фактором войны, так как позволит россиянам высвободить силы для боев на других направлениях.

Перейдем к другим участкам фронта.

На Покровском направлении обстановка ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает, пишут украинские военные паблики.

Deep State сообщает, что сейчас ВСУ в целом удерживают фронт, но ситуация может осложниться в случае переброски дополнительных российских сил с Курского направления. Уже сейчас наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков, где им удалось "провалить" оборону ВСУ.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация "понемногу ухудшается".

"Противник усиливает давление на промзону Песчаного и село Шевченко. В междуречье Солёной и Волчьей обстановка также несколько дестабилизировалась. Потеряны Надеждовка и фактически Успеновка (это подтверждает и Deep State - Ред.).

На стыке Покровского и Торецкого направлений противник, к сожалению, уверенно продвигается к линии Русин Яр — Александро-Калиново. Это уже подступы к Константиновке.

Всё это связано, конечно, с тем, что враг перебросил резервы на весь этот участок фронта", - сообщает Мирошников.

По данным Deep State к востоку от Покровка наибольшая активность боев наблюдается в районах Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Особенно в айоне Тарасовки, где россияне практически полностью захватили Водяное Второе и Зеленое Поле.

Ближе к Покровску в районе Лысовки российские подразделения оказывают значительное давление на позиции ВСУ. Также они осуществляют периодические попытки штурмов на направлении Даченское — Зеленое — Возрождение.

Тяжелая обстановка сохраняется на участке Шевченко — Песчаное, где российские силы стремятся вернуть контроль над территориями, с которых ранее отступили. Село Шевченко используется в качестве опорного пункта для накопления резервов, а Песчаное имеет стратегическое значение для логистики.

Военные паблики связывают интенсификацию боев с наступлением устойчивого тепла и ростом листвы, которая маскирует наступающие части от дронов.

"Поскольку тепло, и появляется зеленка, противник, используя этот фактор, начал наступать по всей линии Покровской агломерации", - пишет боец ВСУ с позывным "Мучной". По его мнению, россияне ждали тепла и роста листвы, чтобы усилить давление на фронте.

О том, что "зеленка" может поменять ситуацию на фронте, пишут и российские паблики.

Описывая бои за Ступочки к югу от Часового Яра (утверждается, что российские войска заняли восточную их часть), Z-каналы указывают, что оттуда открывается удобный путь на Предтечино - поскольку порос зеленью ведущий туда овраг, по которому теперь можно перемещаться, меньше опасаясь дронов.

При этом российские паблики пишут, что укранские войска понимают угрозу и уже проводят дистанционное минирование зарастающих лесополос. Это делается, в частности, с помощью дронов "Баба Яга".

Но, в целом, дроны сейчас достигли такого уровня развития, что война "зашла в глухой угол", заявил экс-главком Залужный на организованном в Британии форуме.

Он считает, что развитие технологий полностью изменило природу войны, сделав неэффективными старые виды оружия: благодаря развитию РЭБ эффективность дорогостоящих ракет и высокоточных снарядов "упала до нуля", большое количество средств визуальной разведки и ударных дронов изменили тактику применения и оперативное искусство.

"На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны. В значительной степени из-за того, что противоборство между беспилотными системами с одной стороны и средствами РЭБ и ПВО с другой продолжается. А значит классические наступательные операции и наступательные действия не просто потеряли эффективность, а стали почти самоубийственными", - заявил Залужный.

По его словам, со временем даже наступательные действия малых высокомобильных и технологически оснащенных тактических групп, плотно скоординированных с системами ситуационной осведомленности, поддержки, РЭБ и ПВО, стали неэффективными.

Напомним, что похожее заявление про тупик в войне Залужный уже делал осенью 2023 года после провала контрнаступления. Эта статья усилила его размолвку с Зеленским, которая и привела к его отставке в феврале 2024 года.