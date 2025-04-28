Глава Белого дома Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, готов ли президент Украины Владимир Зеленский "отдать Крым".

Об этом лидер США сказал в эфире телеканала Fox News.

Американский президент также сообщил, что во время встречи в Риме Зеленский говорил о Крыме "очень коротко".

"Крым отдали Барак Обама и Джо Байден. 11 или 12 лет назад. Это очень давно. Я не знаю, как вы можете поднимать вопрос Крыма, когда это было так давно. Никто 12 лет не поднимал этот вопрос, и сейчас они его не поднимают. Я сказал им: вам лучше пойти к Обаме. Спросите у него, почему они его отдали", - добавил Трамп.

Он заявил, что встреча с Зеленским прошла "хорошо" и "посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней". По словам Трампа, Зеленский "сказал, что ему нужно больше оружия. Но он говорит так уже три года. Ему нужно больше оружия, и мы посмотрим, что произойдёт".

По словам Трампа, Зеленский "стал спокойнее" (чем во время перепалки в Овальном кабинете - Ред.).

"Я думаю, он понимает картину. И я думаю, он хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли он заключить сделку. Но, думаю, хочет", - добавил президент США.

Зеленский, по мнению президента США, "в очень тяжёлой ситуации. Он воюет с намного бóльшим войском. Намного бóльшим. И эти [российские] войска не были слишком выдающимися. Всё оказалось намного сложнее, чем они думали. Но им [украинцам] помогло то, что мы дали им помощи на $350 млрд".

Также Трамп высказался по поводу России. На вопрос о доверии Путину Трамп заявил: "Я дам вам знать через две недели. Две недели или меньше. Ну, или чуть больше".

Президент США добавил, что будет говорить с Путиным.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол и заключил сделку. У нас есть контуры сделки, я думаю", - сказал Трамп.

Он также повторил, что "был удивлён и разочарован" недавними российскими ракетными ударами по Украине.

Напомним, ранее Трамп назвал "нелепой" идею вернуть Украине все потерянные территории.

Также западные СМИ писали, что если не будет соглашения и сохранения за Россией территорий, президент США выйдет из переговоров об Украине уже на этой неделе.