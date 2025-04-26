Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский во время встречи "обсуждали чувствительные вопросы".

Об этом заявил украинский президент во время интервью журналистам.

По его словам, именно это стало причиной, почему он не стал сообщать "много подробностей" о беседе.

"Как достичь мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне", - рассказал Зеленский, комментируя разговор с Трампом.

Белый дом опубликовал видео момента встречи Трампа с Зеленским.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встретился с главой аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлз и советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

"Был рад увидеть сегодня руководительницу аппарата Белого Дома Сьюзи Уайлз и советника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца. Благодарен за конструктивную работу и постоянное взаимодействие, а также партнерство между нашими странами. Продолжаем работу", - написал он.

Напомним, сегодня Зеленский называл встречу с американским лидером накануне похорон папы римского Франциска "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической". Затем Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Спикер президента Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский провел одну встречу с Дональдом Трампом во время их общего визита в Ватикан.