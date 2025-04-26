Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий.

Об этом российский лидер сообщил вчера во время встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"В ходе вчерашнего общения с посланником американского президента Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - заявил Песков.

Напомним, накануне Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Разговор между ними длился около трех часов.

О том, что речь на встрече с Уиткоффом шла в частности о переговорах с Украиной, в Кремле также подтвердили. Об этом заявлял, в частности, помощник Путина Юрий Ушаков.

При этом вчера к прямым переговорам Киева и Москвы на высшем уровне призвал лично президент США Дональд Трамп.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов к переговорам с россиянами, однако только после приостановки огня.