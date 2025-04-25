Владимир Зеленский заявил, что против обсуждения темы уступок территорий до перемирия.

Об этом он сказал в Киеве во время посещения места вчерашнего российского удара.

"Я согласен с Трампом, что у нас нет достаточно оружия, чтобы отвоевать Крым. Но у нас есть возможности санкционные, дипломатические, чтобы обсуждать территориальные вопросы после безусловного прекращения огня", — отметил он.

Именно прекращение огня открывает возможности всему, включая все форматы переговоров, считает Зеленский.

Также он подтвердил, что может не поехать на похороны папы римского.

"Для меня было важно быть здесь. Планируются военные заседания, одно из них будет посвящено ПВО. Если я не буду успевать в Рим, то Украина там все равно будет представлена на высоком уровне", - сказал он.

Напомним, в мирном плане Трампа остановка огня предусмотрена одновременно с решением территориальных вопросов, в частности, с признанием со стороны США Крыма российским.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Трамп заявил, что с Россией у США уже "есть сделка", а с Зеленским договориться "сложнее". Украинский президент в ответ на критику со стороны США заявил, что в Лондоне Украина представила правки к мирному плану Трампа и сейчас они переданы президенту США. Подробности этих правок он не уточнил. Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга и может в мае объявить дефолт.

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