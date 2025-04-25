Полный текст мирного плана президента США Дональда Трампа, который был представлен на встрече в Париже, публикует издание Reuters.

Он в целом совпадает с тем, что ранее публиковали другие западные СМИ (прекращение огня по линии фронта, юридическое признание США российского статуса Крыма, де-факто признание прочих российских территориальных захватов в Украине, запрет на членство Украины в НАТО, передача Запорожской АЭС в управление США, возвращение Украине части районов в Харьковской области, снятие американских санкций с РФ, право на проход украинских кораблей по устью Днепра и т.д.).

Из пунктов, которые ранее не публиковались, в версии Reuters есть два:

Украине возвращается контроль над дамбой Каховской ГЭС в Херсонской области,

Украине возвращается контроль над Кинбурнской косой в устье Днепра, которая административно входит в Николаевскую область, но территориально ближе к Херсонской.

Напомним, Украина и европейские страны отвергли многие пункты мирного плана президента США Дональда Трампа и внесли свои правки.

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