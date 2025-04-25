Украина предлагает провести саммит в Риме, куда съедутся мировые лидеры на похороны папы римского - Le Repubblica
Украина предлагает провести саммит в Риме в день похороны папы римского Франциска, на которые съедутся многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Le Repubblica со ссылкой на источники.
Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Британии и, возможно, Германии.
Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни усомнился, что такой саммит удастся провести из-за сложной логистики и сотен кортежей.
Однако, по данным источников, у Трампа в Риме могут состояться двухсторонние встречи, включая переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Отметим, что ранее у Зеленского допустили, что он вообще не поедет в Италию.
Напомним, Reuters со ссылкой на источники опубликовал подробности мирного плана Трампа и правок к нему, которые на недавней встрече в Лондоне предложили Украина и Европа.
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