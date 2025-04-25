Украина предлагает провести саммит в Риме в день похороны папы римского Франциска, на которые съедутся многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Le Repubblica со ссылкой на источники.

Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Британии и, возможно, Германии.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни усомнился, что такой саммит удастся провести из-за сложной логистики и сотен кортежей.

Однако, по данным источников, у Трампа в Риме могут состояться двухсторонние встречи, включая переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Отметим, что ранее у Зеленского допустили, что он вообще не поедет в Италию.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники опубликовал подробности мирного плана Трампа и правок к нему, которые на недавней встрече в Лондоне предложили Украина и Европа.

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