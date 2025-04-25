Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа показала Украине и России "финишную прямую" на пути к миру, но теперь обе стороны должны согласиться.

Об этом он сообщил во время встречи Трампа и премьера Норвегии Йонас Гар Стёре в Белом доме.

"Нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они обе сказали "да"", – заявил госсекретарь.

Рубио говорит, что администрация Трампа будет делать "все возможное", чтобы в конце концов обе стороны сказали "да".

Также он сообщил, что очередные переговоры по миру состоятся на выходных.

Напомним, Трамп заявил, что готов выйти из переговоров, если результата не будет через две недели.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в Лондоне были "непростые, но конструктивные", а сама встреча "закончилась не разногласиями, а желанием работать дальше".