Вчера в Лондоне был согласован новый документ с правками к мирному плану президента США Дональда Трампа, после чего был передан президенту США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса.

Он отметил, что вчерашние переговоры в Лондоне были "непростые, но конструктивные", а сама встреча "закончилась не разногласиями, а желанием работать дальше".

"США предложили своё видение. В Лондоне состоялась встреча. Там была предложена соответствующая стратегия. Наша команда, европейская команда и представители США провели конструктивные переговоры, и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения США появился другой документ. И я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа", - сказал президент.

Подробности предложенного плана он не уточнил, но сказал, что "всё, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в каких-либо соглашениях".

Видимо, это намек на статус Крыма, который Трамп хочет признать российским.

Также Зеленский заявил, что из сделки по недрам Украина "убрала то, что было вне Конституции".

По его словам, в Лондоне был подписан меморандум, который "не шел в разрез нашему законодательству".

Кроме того, Зеленский ответил спикеру Белого дома, которая сказала, что у Трампа "терпение на исходе".

"Я не знаю, у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше. Я никому этого не желаю, но мы под ударами российских ракет", - сказал украинский президент в ЮАР.

В свою очередь президент ЮАР заявил, что Украине нужно быть готовой отказаться от территорий ради завершения войны.

"Представительница NPR (радио - Ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня", - заявил Рамафоса на совместной пресс-конференции.

Напомним, после встречи спецпредставителя США Кита Келлога и главы ОП Андрея Ермака в Лондоне Трамп раскритиковал Зеленского и обвинил в затягивании войны. Подробнее о мирных переговорах мы писали в отдельном материале.