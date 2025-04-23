Украинский президент Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в мирных переговорах по Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, США раздосадованы тем, что Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии - это неприемлемо.

Публикуем полное заявление Кэролайн Ливитт о мирных переговорамх.

"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, осознавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошей сделки обе стороны должны уйти немного недовольными. К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры через прессу, что неприемлемо для президента. Переговоры должны проходить за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал Зеленского и обвинил его в срыве переговоров.

Подробнее о переговорах в Лондоне мы писали в отдельном материале.