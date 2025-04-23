Если мирные переговоры под руководством США провалятся, "Украина может оказаться в более трудном положении в будущем и получить более жесткие условия мира от России".

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает паблик Clash Repost.

В интервью The Free Press глава американской дипломатии заявил, что эта война не может закончиться военным путем: Россия, по его мнению, не сможет захватить всю Украину, а Украина - отбросить Россию на границы.

Ранее политолог Окситюк заявил о том, что, в случае отказа от нынешних условий Трампа по завершению войны, Киев в будущем может получить ещё худшие условия.

Напомним, сегодня в Лондоне стартовали переговоры об урегулировании конфликта в Украине на уровне ниже, чем планировалось изначально. На встрече собрались советники национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины, а не министры иностранных дел.

Судя по публикации министра экономики Юлии Свириденко, Украина фактически отвергла опубликованный СМИ мирный план Дональда Трампа.

Что происходит сейчас с мирными переговорами, мы анализировали в отдельном материале.