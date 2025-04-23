В Лондоне стартовали переговоры об урегулировании конфликта в Украине на уровне ниже, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

На встрече собрались советники национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины, а не министры иностранных дел. Британский министр обороны Джон Хили отдельно встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

О встрече написала в своих соцсетях министр экономики Юлия Свириденко. Судя по ее публикации, Украина фактически отвергла опубликованный СМИ мирный план Дональда Трампа.

"Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", - написала она.

По словам министра, такую позицию Украина сегодня озвучит в Лондоне.

А Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Лондоне Украина будет настаивать на объявлении полного или частичного перемирия. Также Киев "не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру".

Перспективы предстоящих переговоров мы анализировали в отдельном материале.