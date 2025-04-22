Госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для участия в переговорах в среду по перемирию в Украине.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге.

"Госсекретарь Рубио – очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определённые планы, они, знаете ли, условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать", – отметила Брюс.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также не будет участвовать в завтрашних переговорах с Украиной и Европой в Лондоне, сообщает Financial Times. По словам американских и европейских источников газеты, Уиткофф, как и госсекретарь США Рубио, "отказался от участия во встрече".

Брюс также добавила, что на переговорах в британской столице будет присутствовать Кит Келлог, спецпосланник по Украине, который курирует контакты Вашингтона с Владимиром Зеленским и украинским руководством.

"Новость о том, что ни Рубио, ни Уиткофф - два ключевых человека по внешнеполитическим вопросам в окружении Трампа, не будут принимать участие в завтрашних переговорах в Лондоне с украинской делегацией и с европейцами, сама по себе достаточно красноречива", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны". - В Лондон поедет только Келлог, который, по данным СМИ, серьезно утратил в последнее время вес и влияние в Белом доме. Поэтому трудно предположить, что его послали в Лондон вести торги, вырабатывать новые решения «с чистого листа» или же давить на участников переговоров. Скорее роль Келлога - выслушать, что ответят европейцы и Киев на предложения и условия Вашингтона, озвученные американцами в Париже, после чего передать в Белый дом услышанное для принятия дальнейших решений".

Напомним, Келлог поддерживает заявления Рубио и Трампа о выходе США из переговоров по Украине.

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