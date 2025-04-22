Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила, что даже если Вашингтон откажется от посредничества по завершению войны в Украине, президент США Дональд Трамп продолжит возобновление отношений с Россией для заключения выгодных сделок.

Об этом глава дипломатии ЕС сказала в комментарии агентству AFP.

Также у Каллас есть "большой вопрос", почему США еще не использовали все свои инструменты для давления на Россию.

"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты. Если они сейчас уходят (из переговоров по Украине - Ред.) не используя инструменты, которые на самом деле у них в руках, то у меня возникает большой вопрос: почему?" - сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии добавила, что Евросоюз никогда не признает Крым российским.

Напомним, Зеленский уже заявил, что не будет юридически признавать Крым российским.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос, должна ли Украина признать Крым частью России в рамках мирной сделки. По его словам, некое заявление ожидается в течение трёх дней.