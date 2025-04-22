Украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением США признать аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения". При этом на Киев оказывается "поразительное давление".

Об этом газете The Washington Post сообщили несколько человек, знакомых с обсуждениями этого вопроса. При этом, судя по тексту, речь идет о том, что американцы сами признают российскую юрисдикцию Крыма, а не будут требовать этого от Украины и европейцев.

"Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают в себя официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие санкций против России в соответствии с будущим соглашением... В обмен на это Москва прекратит военные действия в Украине", - говорят газете источники.

При этом "союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы восстановления для воюющей страны в обмен на любые подобные территориальные уступки".

Советник Зеленского заявил газете, что американские предложения включают в себя некоторые идеи, с которыми Киев согласен, и другие, с которыми он не согласен.

Западный чиновник заявил, что объем давления на Украину был "поразительным".

"Европейские и украинские официальные лица в частном порядке признают, что Киев вряд ли восстановит контроль над контролируемыми Россией территориями в ближайшее время. В лучшем случае они надеются замедлить спешку с любым соглашением, которое позволит Москве удержаться на завоеванных землях и выйти из-под санкций, не получив предварительно существенных выгод для Украины", - пишет WP.

Ранее о планах США признать российский статус Крыма сообщала газета The Wall Street Journal.

В свою очередь в Офисе президента говорили, что на переговорах в Саудовской Аравии и Франции не обсуждался вопрос признания Крыма российским.

Подробнее перспективы переговоров по перемирию в Украине мы анализировали в отдельном материале.