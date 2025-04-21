Соединенные Штаты оказывают давление на Киев, чтобы он согласился на план Вашингтона, который предусматривает признание Штатами аннексии Крыма и отказ от принятия Украины в НАТО.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Российский суверенитет над частью других четырех украинских регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области), которые захватила РФ, американцы признавать не будут, однако и не будут требовать, чтоб российские войска эти территории покинули (то есть они остаются под фактическим контролем РФ).

США сейчас ждут ответа от президента Украины Владимира Зеленского на эти предложения. Ответ они рассчитывают получить на встрече, которая состоится в Лондоне на этой неделе.

Если Украина принимает этот план, тогда предложения будут представлены Москве, куда вновь может полететь посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что Россия имеет законные претензии на любую из ее территорий", - предполагает издание.

Еще одна идея США, по словам источников WSJ, заключается в том, чтобы территория вокруг Запорожской АЭС была объявлена нейтральной зоной, которая могла бы быть передана под американский контроль.

Также, по данным издания, план не предусматривает ограничений на численность и вооружения ВСУ.

При этом в плане не содержатся упоминания о гарантиях безопасности Украине. Администрация Трампа не заявила, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, если они будут отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии.

Напомним, что американские гарантии защиты для миротворческого контингента в Украине, если он подвергнется нападению РФ, в Европе называют ключевым условием, без которого отправлять свои войска не готовы даже Франция и Британия.

Какая ситуация сейчас вокруг переговорного процесса по Украине, мы писали в отдельном материале.