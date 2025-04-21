В украинских СМИ и социальных сетях широко разошлось утверждение о якобы требовании США, чтобы Украина признала российский статус Крыма.

Такой вывод был сделан на основе публикаций в западных медиа, которые описывают мирный план Трампа с условиями прекращения огня. Хотя официально содержание этого плана пока не подтверждалось. Однако в публикациях ничего не говорится о том, что США добиваются от Украины признания аннексии Крыма. В них идет речь о том, что сами США хотят признать российский статус Крыма, а Украине предлагают подержать в целом план прекращения огня, в котором содержится этот пункт. То есть молча согласиться с тем, что Вашингтон признал полуостров российской территорией.

Если это действительно так (повторимся, официально информация о намерениях Америки признать аннексию пока не подтверждена), то Киев может сопротивляться этому только одним образом - отказаться в знак протеста прекращать огонь и, возможно, подписывать ресурсную сделку.

Но за этим с большой долей вероятности последует прекращение американской военной помощи и передачи разведывательной информации. А, возможно, и более жесткие меры воздействия.

Поэтому пока большой вопрос, решится ли Киев таким образом протестовать против признания США российского статуса Крыма.

Характерно, что украинские власти пока никак информацию СМИ о планах американцев признать аннексию не комментировали.

Подробнее перспективы переговоров о перемирии в Украине мы анализировали в отдельном материале.