СМИ пишут, что Трамп требует от Украины признать Крым российским. Так ли это
В украинских СМИ и социальных сетях широко разошлось утверждение о якобы требовании США, чтобы Украина признала российский статус Крыма.
Такой вывод был сделан на основе публикаций в западных медиа, которые описывают мирный план Трампа с условиями прекращения огня. Хотя официально содержание этого плана пока не подтверждалось. Однако в публикациях ничего не говорится о том, что США добиваются от Украины признания аннексии Крыма. В них идет речь о том, что сами США хотят признать российский статус Крыма, а Украине предлагают подержать в целом план прекращения огня, в котором содержится этот пункт. То есть молча согласиться с тем, что Вашингтон признал полуостров российской территорией.
Если это действительно так (повторимся, официально информация о намерениях Америки признать аннексию пока не подтверждена), то Киев может сопротивляться этому только одним образом - отказаться в знак протеста прекращать огонь и, возможно, подписывать ресурсную сделку.
Но за этим с большой долей вероятности последует прекращение американской военной помощи и передачи разведывательной информации. А, возможно, и более жесткие меры воздействия.
Поэтому пока большой вопрос, решится ли Киев таким образом протестовать против признания США российского статуса Крыма.
Характерно, что украинские власти пока никак информацию СМИ о планах американцев признать аннексию не комментировали.
Подробнее перспективы переговоров о перемирии в Украине мы анализировали в отдельном материале.