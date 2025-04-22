Украина, видимо, готова отказаться от 20% своей территории, если на Западе не станут официально признавать аннексированные земли российскими. То есть признает аннексию де-факто, но не де-юре.

Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на американский источник, который приводит позицию Киева, озвученную на переговорах в Париже.

"Чиновник заявил, что Украина, по всей видимости, готова отказаться от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре", - сказал собеседник газеты.

По словам источника, на переговорах в Париже "Киев больше всего беспокоился о "земельной" части соглашения", то есть о статусе территорий и их признания.

"Де-факто" означает, что мы признаём: россияне оккупировали эту территорию. Но мы не говорим, что Украина навсегда от неё откажется", - заявил чиновник.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что министр обороны Рустем Умеров "дал понять", что Украина примерно на 90% поддерживает предложенный США мирный план, который обсуждали на встрече в Париже. Однако, как отмечает издание, глава оборонного ведомства опроверг это заявление, указав на то, что министерство не принимает политических решений.

Ранее The Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что в рамках мирного урегулирования США могут признать российский статус полуострова.

В Украине широко разошлось мнение, что это должен будет сделать и Киев. Так ли это, мы анализировали в отдельном материале.

При этом в Офисе президента уже заявили, что вопрос о признании Украиной российского статуса Крыма вообще не обсуждался на встрече в Париже. По словам советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад.