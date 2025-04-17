Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет обсуждать территории до прекращения огня.

Об этом он сказал на брифинге.

"Уиткофф (спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф - Ред.) принял для себя стратегию российской стороны. Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии, мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.

Как мы писали, сегодня прекращение огня в Украине в Париже обсудили госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Эмманюэль Макрон.

Между тем война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что РФ продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки. Также есть продвижение россиян в районе Сухой Балки южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.

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