Зеленский сообщил, когда Украина будет готова обсуждать территории
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет обсуждать территории до прекращения огня.
Об этом он сказал на брифинге.
"Уиткофф (спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф - Ред.) принял для себя стратегию российской стороны. Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии, мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.
Как мы писали, сегодня прекращение огня в Украине в Париже обсудили госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и Эмманюэль Макрон.
Между тем война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что РФ продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки. Также есть продвижение россиян в районе Сухой Балки южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.
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