В США продолжают говорить, что условие любых дальнейших соглашений с Россией - это прекращение огня в Украине.

Вчера об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт. Затем аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - заявила она, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций и налаживания экономических связей с РФ.

По ее словам, ракетный удар РФ по Сумам "породил еще больше вопросов относительно того, "кто действительно хочет мира и прекращения огня". Брюс назвала войну в Украине "мясорубкой", в которой "ничего не изменилось".

При этом представитель Трампа Стивен Уиткофф накануне заявлял, что сделка между США и РФ по завершению войны в Украине уже близка.

В то же время американские медиа пишут, что внутри администрации Трампа есть разногласия по российскому вопросу. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Кит Келлог настаивают на ужесточении линии в отношении РФ. Однако сам Трамп доверяет Стивену Уиткоффу, который заявляет, что Путин хочет мира и с ним нужно продолжать переговоры.