Госсекретарь США Марко Рубио и миллиардер Илон Маск поддержали представителя американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Они одобрили пост журналистки Лоры Лумер, которая раскритиковала нападки на Уиткоффа.

"Людям нравится нападать на Стивена Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников, чем любой из его критиков-бюрократов за всю свою карьеру. Стив Уиткофф изо всех сил старается поддержать президента Трампа.

Уиткофф миллиардер. Он мог бы расслабиться и жить беззаботной жизнью. Ему это не нужно. Он делает это, чтобы помочь президенту Трампу и нашей стране", - написала Лумер.

Рубио поделился этим постом и ответил на него "100%". Маск в свою очередь также отреагировал фразой "Уиткофф велик".

Судя по всему, нападки на Уиткоффа начались после информации о его докладе Трампу. По данным Reuters, он сообщил президенту США, что самым быстрым путем к мирному соглашению является признание "российского статуса" четырех украинских областей – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Ранее Уиткоффа уже критиковали за похожие заявления в интервью журналисту Такеру Карлсону.