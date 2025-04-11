Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон готов идти на компромиссы в переговорах с Тегераном.

Об этом сообщает американская деловая газета Wall Street Journal.

При этом Уиткофф обозначил, что "красная линия" администрации Трампа в отношениях с Ираном – не допустить, чтобы эта страна смогла создать ядерное оружие.

WSJ отмечает, что заявление Уиткоффа является потенциальной попыткой завязать отношения с исламской республикой в преддверии важных переговоров, которые пройдут в эти выходные.

Ранее Трамп пригрозил Ирану войной в случае отказа от ядерной сделки.

"Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", – пообещал республиканец.

Напомним, в Bloomberg писали, что глава РФ Владимир Путин согласился стать посредником в переговорах США и Ирана.

По информации агентства, президент США озвучил просьбу о посредничестве во время телефонного разговора еще в феврале.

"Вопрос обсуждался на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Эр-Рияде через несколько дней", – пишет издание.