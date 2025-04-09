Тегеран впервые поставил военнизированным группировкам, представляющих его интересы в Ираке, ракеты класса "земля – земля" большой дальности.

Об этом сообщает британская газета Times.

По данным издания, дальность поражения отдельных из этих вооружений охватывает европейские страны.

Ранее в Reuters появилась информация, что Иран привёл свою армию в повышенную боевую готовность на фоне угроз от президента США Дональда Трампа применить военную силу для "решения вопроса" с иранской ядерной программой.

По сведениям издания, Тегеран уведомил Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн о том, что любая их поддержка нападения США, включая предоставление баз и воздушного пространства для ударов, будет считаться актом войны.

Напомним, CNN утверждает, что США требуется наземная операция в Йемене чтобы ликвидировать хуситов.

Группировку не только не испугали удары американцев – в Йемене пригрозили расширить круг своих целей. Поддерживать боеспособность хуситам помогает тщательно продуманная контрабандная сеть поставок, по которой их снабжают деталями для сборки ракет, беспилотников и других вооружений.