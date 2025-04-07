Несмотря на удары США по йеменским хуситам, без наземной операции с ними не справиться.

Об этом пишет CNN.

По мнению аналитиков, были убиты до 80 офицеров хуситов, но высший эшелон военного и политического руководства выглядит невредимым, как и многие из ракетных пусковых площадок. С середины марта хуситы запустили дюжину баллистических ракет по Израилю, а также обрушили шквал беспилотников и ракет на корабли ВМС США.

Хуситы не только не испугались ударов США, но и пригрозили расширить круг своих целей.

"Нет никаких сомнений в том, что кампания США ослабила возможности хуситов. Но история показывает, что хуситы обладают необычайно высокой терпимостью к боли. И решимость администрации Трампа искоренить угрозу, которую они представляют, может в конечном итоге потребовать наземного наступления", - говорится в статье.

Выжить хуситам помогает тщательно продуманная сеть контрабанды, которая привозит детали ракет, беспилотников и другое оборудование.

Региональные дипломатические источники, а также аналитики говорят, что в конечном итоге только наземное наступление может вытеснить хуситов, которые в настоящее время контролируют столицу Йемена Сану, ее главный порт Ходейду и большую часть северного Йемена.

Напомним, Трамп объявил войну хуситам, заявив, что на Йемен "обрушится ад".

Ранее йеменские хуситы грозили ударить ракетами по всем военным базам США в Западной Азии.