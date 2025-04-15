Президент США Дональд Трамп не имеет планов посещать Украину.

Так в Белом доме прокомментировали приглашение, которое украинский лидер Владимир Зеленский озвучил в интервью телеканалу CBS News. Он приглашал президента США приехать и посмотреть на результаты российских ударов, чтобы изменить своё мнение об РФ и выработать мирное соглашение с Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ничего не знает о планах президента США посетить Украину.

"Я не знаю. Я не говорила об этом с президентом", – сказала спикер.

При этом, как заявила Ливитт, глава Соединённых Штатов считает, что Россия хочет положить конец вооружённому конфликту с Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у Москвы есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, этим стимулом также может стать экономическое партнёрство с Вашингтоном, но сначала нужно добиться прекращения огня.

"Я не хотела бы забегать вперёд в этих переговорах, но могу сказать, что разговор был конструктивным. Существуют стимулы для Москвы, чтобы прекратить эту войну, возможно, речь идёт об экономическом партнерстве с Соединёнными Штатами. Но для начала мы должны увидеть прекращение огня. И президент, и его специальный посланник Стив Уиткофф чётко донесли это до российской стороны", – сказала Ливитт.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Дональду Трампу советуют с осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина.

Также мы сообщали, что посланник американского президента Стивен Уиткофф заявил о приближении сделки с Россией касательно мира в Украине.