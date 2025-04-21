На переговорах в Саудовской Аравии и во Франции не обсуждался вопрос признания Крыма российским.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Все переговорщики, посещающие встречи либо в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений, медийный ландшафт наполнен", - сказал он.

По его словам, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад. В частности, по этому вопросу высказывался и Дональд Трамп.

"Тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 (Трамп - Ред.) тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело развития", - добавил Лещенко.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США оказывают давление на Киев, чтобы он согласился на план Вашингтона, который предусматривает признание Штатами аннексии Крыма и отказ от принятия Украины в НАТО.

Требуют ли США, чтобы Украина признала российский статус Крыма, мы разбирались в отдельном материале.