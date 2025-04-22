Украина не признает российскую аннексию Крыма юридически.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге перед переговорами в Лондоне, которые начнутся завтра, 23 апреля.

"Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины... Этого не будет", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что после прекращения огня будет готов на переговоры с Россией в любом формате.

Кроме того, он сказал, что на похоронах папы римского Франциска готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Другие тезисы Зеленского:

Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Украина готова к переговорам с Россией только после полного прекращения огня, которое станет условием для любого формата диалога с РФ. Никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление Украины в Альянс. Комментируя информацию о потенциальном контроле США над Запорожской АЭС: только Украина может быть оператором станции. Во время встречи в Лондоне будут обсуждаться только те вопросы, на которые имеет мандат переговорная группа, в том числе частичное или полное прекращение огня. Соглашение о недрах: сейчас продолжаются юридические консультации, информации о подписании соглашения нет (напомним, согласно подписанному на прошлой неделе меморандуму, переговоры по сделке о недрах должны быть завершены до субботы).

Напомним, ранее The Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что в рамках мирного урегулирования США могут признать российский статус полуострова.

В Украине широко разошлось мнение, что это должен будет сделать и Киев. Так ли это, мы анализировали в отдельном материале.