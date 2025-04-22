Зеленский не будет юридически признавать Крым российским. Главные тезисы перед переговорами в Лондоне
Украина не признает российскую аннексию Крыма юридически.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге перед переговорами в Лондоне, которые начнутся завтра, 23 апреля.
"Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины... Этого не будет", - сказал он.
При этом Зеленский отметил, что после прекращения огня будет готов на переговоры с Россией в любом формате.
Кроме того, он сказал, что на похоронах папы римского Франциска готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Другие тезисы Зеленского:
- Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий.
- Украина готова к переговорам с Россией только после полного прекращения огня, которое станет условием для любого формата диалога с РФ.
- Никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление Украины в Альянс.
- Комментируя информацию о потенциальном контроле США над Запорожской АЭС: только Украина может быть оператором станции.
- Во время встречи в Лондоне будут обсуждаться только те вопросы, на которые имеет мандат переговорная группа, в том числе частичное или полное прекращение огня.
- Соглашение о недрах: сейчас продолжаются юридические консультации, информации о подписании соглашения нет (напомним, согласно подписанному на прошлой неделе меморандуму, переговоры по сделке о недрах должны быть завершены до субботы).
Напомним, ранее The Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что в рамках мирного урегулирования США могут признать российский статус полуострова.
В Украине широко разошлось мнение, что это должен будет сделать и Киев. Так ли это, мы анализировали в отдельном материале.