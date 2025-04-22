Тело покойного папы римского Франциска будет перенесено в собор Святого Петра в среду в 9:00 утра, где оно будет выставлено для прощания до его похорон в субботу утром в 10:00 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

Сегодняшнюю траурную мессу возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, в ней примут участие патриархи, кардиналы, архиепископы, епископы и священники со всего мира. После богослужения начнутся девять дней траура и месс за упокой души понтифика.

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В среду тело покойного перенесут из часовни Дома святой Марфы, где оно находится сейчас, в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения. Процессия пройдет через площадь Санта-Марта и площадь Римских Первомучеников. Затем она выйдет через Арку колоколов на площадь Святого Петра и войдет в Ватиканскую базилику через центральную дверь.

Траурный обряд 23 апреля возглавит камерленго (одна из высших придворных должностей при Святом Престоле) Римской церкви кардинал Кевин Фаррелл. Мероприятие начнется в 9:00 утра с минуты молитвы и литургии, по завершении которой желающие смогут попрощаться с усопшим.

Между тем на похороны понтифика собираются приехать Владимир Зеленский и его супруга, о чем сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

А религиовед Александр Саган в эфире "Новини.LIVE" сообщил, что в выборах нового папы римского, которые завершатся до 20 мая, впервые будет участвовать украинский кардинал Николай Бычок. Теоретически он сам может стать папой. Хотя Саган уверен, что понтификом изберут другого представителя Европы.

Напомним, Франциск скончался вчера утром.

Причиной смерти стал мозговой инсульт.