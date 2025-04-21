Папа римский Франциск скончался от мозгового инсульта.

Об этом говорится в заявлении Ватикана, сообщает агентство Reuters.

Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Арканджели. Оно было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно).

Согласно заявлению, понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

Напомним, папа римский Франциск умер сегодня утром. Ему было 88 лет.

Накануне Франциск в последний раз появился перед верующими. С балкона собора святого Петра он приветствовал собравшуюся на площади толпу по случаю Пасхи одной фразой.

"Братья и сестры, с Пасхой!" - сказал Франциск.

Остальное его послание зачитал помощник. В частности, в нем папа призвал прекратить войну в Украине.

О том, чем был известен папа римский Франциск, мы писали в отдельном материале. В частности, папа римский был известен как сторонник скорейшего окончания войны в Украине и примирения украинцев и россиян, которых он называл братскими народами. При этом он осудил Россию за вторжение. Ближе к 2024 году понтифик неизменно призывал остановить войну.