Папа римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 13 марта 2013 года, скончался в своей резиденции в Ватикане Дом святой Марфы. Ему было 88 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Святого престола со ссылкой на кардинала Кевина Фаррелла.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего святейшего отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра (в 8:35 по Киеву - Ред.) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", - сказал кардинал.

Причину смерти понтифика в Ватикане пока не называют, однако с зимы клирик болел пневмонией.

Буквально вчера Франциск в последний раз появился перед верующими. С балкона собора святого Петра он приветствовал собравшуюся на площади толпу по случаю Пасхи.

В миру Франциска звали Хорхе Марио Бергольо. Он родился в 1936 году в Буэнос-Айресе (Аргентина), в семье железнодорожного рабочего, который был выходцем из Италии.

Хорхе получил диплом техника-химика, после чего поступил в семинарию. Религиозное образование он продолжил в Чили, затем в Колледже святого Иосифа в Сан-Мигеле (пригород Буэнос-Айреса). В 1960-1970 годах преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах Буэнос-Айреса.

В 1969 году его рукоположили в сан священника. В 1970-1980 годы он занимал разные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины, жил в Испании, Великобритании и Германии. Вернувшись в Аргентину, служил в Кордовской архиепископии. В 1980-1986 годах был ректором теологического факультета в Колледже святого Иосифа и настоятелем прихода в епархии Сан-Мигель, в 1992-1997 годах - викарным епископом Буэнос-Айреса, в 1997-1998-м - коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса, в 1998-2013-м - архиепископом Буэнос-Айреса.

21 февраля 2001 г. папа римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы, затем назначал на административные посты в Римской курии - органе управления Римско-католической церковью.

В марте 2013 года Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м главой Римско-католической церкви. Он стал первым в истории папства понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом на этом посту и первым, взявшим имя в честь святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев. Первое, что сказал Франциск избравшим его кардиналам, было: "Надеюсь, Бог простит вас за то, что вы сейчас натворили".

В феврале Франциск попал в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Тогда даже появились слухи о его кончине.

Однако его состояние несколько улучшилось, в марте он уже появился на публике. Как видно, облегчение было верменным.