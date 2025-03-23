Папа римский Франциск впервые появился на публике после нескольких недель госпитализации в связи с лечением воспаления лёгких.

Кадры с понтификом публикует новостное агентство Associated Press.

Главу католической церкви выкатили на коляске на балкон, откуда Франциск смог сказать несколько слов собравшимся перед зданием прихожанам и сочувствующим.

Напомним, папа римский был госпитализирован и некоторое время находился в критическом состоянии.

По данным медиков, Франциск пережил астмоподобный респираторный кризис длительной интенсивности, который потребовал введения кислорода с высоким потоком.

Как мы сообщали, после госпитализации верховного священнослужителя Ватикана появились сведения о том, что папа римский может отречься от престола по состоянию здоровья.

"Если у него возникнут серьёзные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", – заявил кардинал Джанфранко Равази.

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