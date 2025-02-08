В соборе Святого Петра в Ватикане произошёл акт вандализма. Гражданин Румынии разгромил главный алтарь храма.

Видео инцидента распространилось в соцсетях и телеграм-каналах.

На кадрах видно, как один из посетителей храма влез на алтарь и сбросил на пол подсвечники работы XIX века. Мужчина также успел частично стянуть алтарную ткань, прежде чем его задержали охранники.

Элемент религиозного убранства, понёсший ущерб, расположен прямо под знаменитым каменным навесом, спроектированным итальянским художником Джан Лоренцо Бернини и недавно отреставрированным. Этот алтарь используется для крупных литургических торжеств под председательством папы римского Франциска.

Представитель Ватикана сообщил журналистам, что осуществивший надругательство над святыней 40-летний мужчина родом из Румынии имеет "серьёзное психическое расстройство и был задержан жандармерией Ватикана, а затем передан в распоряжение итальянских властей".

При этом итальянские СМИ утверждают, что стоимость сбитых им канделябров составляет 30 000 евро (31 000 долларов США).

Отметим, что 2025 год будет юбилейным для католической церкви, и в Рим, как ожидается, прибудут около 32-х миллионов паломников. Собор Святого Петра будет главным пунктом назначения для всех, кто посетит Ватикан.

Аналогичный инцидент, когда мужчина сбросил канделябры с главного алтаря, произошёл в 2019 году.

Ранее в Ватикане голый мужчина забрался на алтарь собора Святого Павла, протестуя против войны в Украине.

Как мы также сообщали, в Днепре суд вынес приговор вандалу, повалившему иудейскую Ханукию.