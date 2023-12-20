На Майдане Независимости в Киеве неизвестный осквернил ханукию. Он снял видео, как якобы справляет на нее нужду в праздник Хануки.

Мужчина называет ханукию "граблями". Затем он подходит к светильнику и якобы справляет нужду рядом с ним.

"Огонек потушил. Наша земля - это украинская земля. Казаки, а не какие-то евреи будут заселять нашу землю. Наши парни гибнут за что? За то, что евреи будут заселять?", - заявил в конце видео мужчина.

Объединенная еврейская община Украины призвала сообщить ей, если кто-то знает личность мужчины, для передачи информации в правоохранительные органы.

Ранее сообщали, что в Сейме Польши произошел скандал. Депутат затушил огнетушителем свечи на меноре. Сообщатся, что после этого депутата Гжегоша Брауна выгнали из здания, лишили полугодовой депутатской премии, а также в течение трех месяцев у него будут вычитывать половину зарплаты.

"Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться", – прокомментировал инцидент премьер-министр Дональд Туск.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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