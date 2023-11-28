Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей переходит в иудаизм. По прибытию в Нью-Йорк (это его первая зарубежная поездка) он направился к могиле известного ортодоксального еврейского раввина Менахема-Мендел Шнеерсона.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам одного из представителей Милея, президент Аргентины, выросший в католической среде, переходит в иудаизм. В субботу он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина.

Милей хочет сделать в Аргентине одно из самых произраильских правительств в истории страны, "в то время как другие латиноамериканские страны выступили против стратегии премьер-министра Биньямина Нетаньяху по искоренению ХАМАС".

В Аргентине проживает самое большое еврейское население региона. Она может стать главным союзником Израиля в Латинской Америке.

Милей неоднократно говорил о планах посетить Израиль и перенести посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим.

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