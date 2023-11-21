В РФ за участие в войне против Украины помиловали члена банды сатанистов из Ярославля Николая Оголобяка, осужденного на 20 лет тюрьмы за ритуальные убийства подростков.

Об этом сообщает местное издание 76.ру.

33-летний Оголобяк должен был находиться в колонии до 2030 года. 16 лет назад он с друзьями проводил кровавые ритуалы, приносил в жертву собак и кошек. Однажды молодые люди разрыли свежую могилу девушки, надругались над ней и расчленили тело.

А летом 2008 года банда сатанистов совершила двойное убийство людей: напоила знакомых девушек, вывела их в лес под предлогом посвящения в сатанисты, разожгла костер, а затем набросилась на них и заколола кинжалами. Погибших расчленили, часть их тел съели, а останки закопали в неглубоких ямах.

Полгода назад Оголобяк завербовался в подразделение "Шторм Z", сформированное из заключенных. Шесть месяцев он провел в Украине, где получил ранение. Ему дали инвалидность, а затем помиловали. Он уже вернулся домой из госпиталя.

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