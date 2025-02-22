Глава католической церкви папа римский Франциск, который лежит в больнице с острой пневмонией, прошёл процедуру переливания крови.

Об этом сообщает Ватикан на своём официальном сайте.

По данным медиков, сегодня утром "Франциск пережил астмоподобный респираторный кризис длительной интенсивности, который потребовал введения кислорода с высоким потоком".

В настоящее время 88-летний понтифик продолжает находиться в критическом состоянии.

Напомним, на днях папа римский лёг в больницу для лечения бронхита и у него выявили двустороннее воспаление лёгких.

При этом кардинал Джанфранко Равази отметил, что Франциск хотел довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

Ранее СМИ писали, что папа римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

"Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", – заявил кардинал Равази прессе.

Напомним, в последнем заявлении по российско-украинскому конфликту понтифик призвал украинскую молодежь "отвергнуть войну и прощать".