Папа римский Франциск призвал украинскую молодежь "отвергнуть войну и прощать", вести диалог с РФ и "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом".

Об этом сообщает Vatican News.

"Война всегда разрушает. Лекарство - диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия. Прощение - одна из самых сложных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как нас простили. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать", - заявил папа на конференции в Киеве по видеосвязи.

"Будьте патриотами, отвергните войну, прощайте", - такая цитата вынесена в заголовок статьи.

Ранее папа римский Франциск призвал к мужеству для начала мирных переговоров по Украине.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.