Папа римский Франциск призвал к мужеству для начала мирных переговоров по Украине.

Слова главы Католической церкви прозвучали с балкона Собора Святого Петра в Ватикане в ходе традиционного рождественского послания Urbi et Orbi ("Граду и миру").

"Оружие должно замолчать в истерзанной Украине! Имейте мужество открыть дверь для переговоров и жестов диалога и встреч, чтобы достичь справедливого и прочного мира", – заявил Франциск.

Папа также призвал остановить войны, идущие в других частях мира – в секторе Газа, Ливане, Сирии, Мьянме, странах Африки и Латинской Америки.

Ранее, на ежегодной молитве, Франциск заявил, что "война - это поражение" и назвал украинцев и россиян "братьями и кузенами".

"Вознося молитвы Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и российского народа", он сказал: "Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!" – цитирует понтифика сайт Ватикана.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский подарил папе римскому картину "Бучанская резня", а взамен получил статуэтку, симовлизирующую мир.