Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой Римским Франциском заявил, что украинский конфликт закончится мирными переговорами.

"Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и нужно найти путь к переходу в Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - заявил Остин в ходе общения с журналистами в Риме.

Известно, что Ватикан - последняя остановка в туре по Европе выздоравливающего после тяжёлой операции министра обороны США. В период с 16 по 18 октября он принимал участие в ряде переговоров в Брюсселе. После чего в Неаполе глава Пентагона побывал на саммите министров обороны стран G7.

Известно, что беспартийный глава Пентагона из Алабамы и по вероисповеданию – католик. Именно католическая вера сблизила его с сыном действующего президента США Бо Байденом, который служил в Ираке. Остин в 2010 году командовал американским военным контингентом и сидел на мессе рядом с сыном Байдена.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пытается убедить страны, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать некоторые из них Украине, испытывающей острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО).

Мы также сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин провел первые переговоры с новым министром обороны России Андреем Белоусовым.