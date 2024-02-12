Глава Пентагона Ллойд Остин сложил свои обязанности на время новой госпитализации. Ведомство временно возглавила его заместитель Кэтлин Хикс.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Кэтлин Энн Холланд Хикс занимает должность заместителя главы Минобороны США с 2021 года. Она является первой женщиной, утвержденной Сенатом в этой должности.

Напомним, вчера Остин снова попал в больницу - на этот раз из-за проблем с мочевым пузырем. Он находится в палате интенсивной терапии.

Как мы писали, в конце декабря глава Пентагона перенес малоинвазивную операцию для лечения рака простаты, а в первый день наступившего года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Прессе об этом сообщили задним числом, что вызвало возмущение и скандал.

В связи с шумихой генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны. Его результаты пока не известны.

23 января глава Пентагона после выписки из больницы открыл 18-е заседание "Рамштайна", которое проходило в формате онлайн.

Только 29 января Остин начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне. Тогда он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.

А 1 февраля шеф Пентагона дал первый брифинг после выписки из больницы.