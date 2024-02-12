Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его сообщение публикует сайт ведомства.

"Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем. Уведомлены заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Кроме того, были поставлены в известность Белый дом и Конгресс", - заявил Райдер.



Он добавил, что министр продолжает выполнять свои обязанности.

"Заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если потребуется. Министр Остин прибыл в больницу с несекретными и секретными системами связи, необходимыми для выполнения его обязанностей", - отметил Райдер.



Он пообещал предоставить обновленную информацию о состоянии Остина как можно скорее.

В конце декабря прошлого года Остин перенес малоинвазивную операцию для лечения рака простаты, а в первый день наступившего года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Прессе об этом сообщили задним числом, что вызвало возмущение и скандал.

В связи с шумихой генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны. Его результаты пока не известны.

Только 29 января Остин начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне. Тогда он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.

А 1 февраля шеф Пентагона дал первый брифинг после выписки из больницы, при этом выглядел он заметно похудевшим и осунувшимся.