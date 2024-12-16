Ватикан находится на грани банкротства после резкого обвала доходов.

Об этом сообщает издание Express.

В 2023 году операционный дефицит города-государства составил 83 млн евро, что на 5 млн больше, чем в предыдущем году, пишет издание со ссылкой на финансовый отчет.

Основной причиной дефицита газета называет сокращение пожертвований от католических церквей по всему миру, а также со стороны населения. Связано это с тем, что, во-первых, многие католики разочаровались в реформах папы римского Франциска. Другая причина – низкий уровень посетителей Ватикана по сравнению с допандемийными показателями.

Пожертвования являются одним из трёх основных источников дохода Ватикана. В их числе также находятся деньги, полученные от продажи недвижимого имущества и билетов в музеи.

В настоящее время отрицательный баланс пенсионного фонда Ватикана оценивается в 631 млн евро, отмечает издание.

Ранее агентство Bloomberg писало, что политический и экономический упадок Европы уже не остановить.

Также сообщалось, что в Германии установлен рекорд по банкротствам компаний за последние 10 лет.