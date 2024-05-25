Великобритания столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет.

Об этом пишет новостное агентство Bloomberg со ссылкой на директора британского Института фискальных исследований Пола Джонсона.

В качестве причин он называет низкие темпы роста экономики и большую сумму госдолга.

Джонсон отмечает, что государственный долг страны приближается к 100 процентам. В связи с этим лейбористы и консерваторы накануне запланированных на 4 июля досрочных парламентских выборов пообещали разработать ряд мер для стабилизации ситуации.

Эксперт подчеркнул, что новоизбранному парламенту придётся решать гораздо более сложные задачи, чем те, что вставали перед любом британским правительством по меньшей мере с 1950-х годов.

По его оценкам, на этот этот раз властям нужно будет выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов.

"С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить госдолг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов", – уточнил директор института.

Ранее журнал The Economist назвал тройном шоком для европейской экономики энергокризис, импорт из КНР и Трампа.

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