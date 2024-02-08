По итогам 2023 года задолженность американских домохозяйств достигла нового исторического рекорда и составляет 17,5 триллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка.

"Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллионов долларов в четвертом квартале 2023 года", - говорится в отчете банка.

Согласно представленному графику, этот показатель является максимальным за время ведения статистики.

По данным финансовой организации, за последние три месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов.

В то же время долги американцев по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства - на 112 миллиардов долларов, до 12,25 триллионов долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что цены в США с 2020 года показали такой рост, для которого ранее потребовалось 10 лет. Продукты и электроэнергия подорожали на четверть, подержанные автомобили - на треть, аренда жилья прибавила 20%.

Также, по данным опроса, сделанного по заказу газеты Financial Times, лишь 14 процентов американских избирателей считают, что их финансовое положение улучшилось при президенте Джо Байдене. Более половины опрошенных, наоборот, заявили об ухудшении своих финансов.