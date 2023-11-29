Администрация Джо Байдена распространяла на Капитолийском холме информацию о том, что некоторые штаты извлекли выгоду из миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины. Белый дом делал это, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, проголосовавших против помощи Киеву.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то время как трое из восьми членов Конгресса - республиканцев от Пенсильвании голосовали против финансирования, данные Белого дома показывают, что штат получил 2,364 миллиарда долларов - больше, чем любой другой. Средства направлялись в виде расходов и инвестиций на производство оружия и боеприпасов, пишет Reuters со ссылкой на некие документы.

18 из 25 республиканских представителей Техаса проголосовали против помощи Украине. Между тем Техас получил 1,45 миллиарда на производство 155-мм снарядов и другого оружия.

Трое из шести представителей республиканцев от Аризоны проголосовали против помощи, однако в штат поступило 2,196 миллиарда долларов.

"В своем последнем запросе на выделение 106 миллиардов на Украину, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион и охрану границ президент США Джо Байден 20 октября подчеркнул, что оружие для Украины – это рабочие места для американцев", – напомнило Reuters.

По словам Байдена, часть денег уйдет американским компаниям на замену оборудования, отправленного за границу. Он упомянул ракетные системы Patriot, производимые компанией Raytheon (RTX.N) в Аризоне, и "артиллерийские снаряды, произведенные в 12 штатах страны", назвав Пенсильванию, Огайо и Техас.

На днях один из американских законодателей заявил, что Соединенным Штатам до конца года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, так как в Конгрессе сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране южной американской границы.

Однако спикер Палаты представителей уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству.