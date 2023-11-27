Цены в США с 2020 года показали такой рост, для которого ранее потребовалось 10 лет. Продукты и электроэнергия подорожали на четверть, подержанные автомобили - на треть, аренда жилья прибавила 20%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что товары и услуги, которые в 2020 году семья могла позволить себе на 100 долларов, теперь обойдутся почти в 120.

"Эти цифры помогают понять, почему американцы продолжают говорить о недовольстве экономикой: распорядок жизни вернулся к нормальному состоянию, а стоимость - нет", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, сделанного по заказу газеты Financial Times, лишь 14 процентов американских избирателей считают, что их финансовое положение улучшилось при президенте Джо Байдене. Более половины опрошенных наоборот заявили об ухудшении своих финансов.

65 процентов опрошенных заявили, что они сократили второстепенные расходы, такие как отдых или питание вне дома, а 52 процента заявили, что сократили расходы на еду или другие предметы первой необходимости.

Также сообщалось, что все больше американцев выступают против финансирования Украины.