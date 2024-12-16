Германия "рушится" и "приближается к точке невозврата", падение ее экономики может стать "необратимым".

Об этом заявляет агентство Bloomberg.

После пяти лет стагнации экономика ФРГ сейчас на 5% меньше, чем могла бы быть при темпах роста до пандемии. Кризис является самым большим с момента воссоединения ФРГ и ГДР.

Причиной называются высокие цены на энергоносители и падение экспорта, из-за чего немецкие домохозяйства стали беднее на 2500 евро в год. Идет "стремительная деиндустриализация".

Например, автомобильная промышленность страны потеряет до 40% добавленной стоимости в течение следующих десяти лет. Автопроизводства переносятся за границу.

Крупнейший производитель стали в стране Thyssenkrupp планирует сократить примерно 40% рабочих к 2030 году и закрыть две доменные печи.

"Стабильность экономической системы Германии, какой мы ее знали десятилетиями, рушится", - сказал генеральный директор Мигель Лопес.

Германию ждет "очень медленный, очень затяжной упадок", который потянет за собой всю Европу, считает основатель и главный исполнительный директор Future Today Institute Эми Вебб.

"Годы неудачных решений и невезения разрушили экономическую модель Германии как раз тогда, когда остальной Европе нужна ее промышленная мощь, чтобы помочь региону идти в ногу с Китаем, справиться с войной России в Украине и ответить на все более изоляционистские действия США", - пишет Bloomberg.

Но есть и позитивный момент - "у Германии самый низкий коэффициент задолженности среди стран "Большой семерки", что дает простор для инвестиций, если есть политическая воля".

При этом в статье отмечается, что ни у правящей партии канцлера ФРГ Олафа Шольца, ни у его вероятного сменщика Фридриха Мерца из ХДС нет новых рецептов для выхода немецкой промышленности из кризиса.

Ранее мы писали, что из-за экономического кризиса в Германии никто не покупает автомобили. Новыми машинами забиты площадки.

А летом сообщалось, что в Германии установлен рекорд по банкротствам компаний за последние 10 лет. Эксперты связывали это с "последствиями рецессии 2023 года, продолжающимися кризисами и слабым экономическим развитием", и прогнозировали продолжение такой динамики до конца года.